APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, PM PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES

Na tarde desta quarta-feira, dia 10, policiais militares de Castilho receberam denúncia de venda de drogas no interior da praça central daquela cidade. Prontamente as equipes foram ao local e avistaram um grupo de 6 pessoas, que foram abordadas.

Durante busca pessoal, localizaram na posse de uma adolescente de 14 anos oito eppendorfs com cocaína, 02 eppendorfs vazios e um aparelho celular.

Indagada, ela declarou que estava ali vendendo o entorpecente a pedido de um homem, vendedor de 30 anos, morador do bairro Laranjeiras.

Os policiais então foram ao endereço do indivíduo mencionado, que foi encontrado e inquirido, oportunidade em que confirmou a versão dada pela adolescente, de que era o proprietário da droga encontrada com ela, que havia solicitado para que ela o vendesse, indicando ainda o local onde havia escondido o restante do entorpecente.

Dentro de um urso de pelúcia, foram encontrados 72 eppendorfs com cocaína, e em outro local, uma embalagem com 500 eppendorfs vazios, dois aparelhos celulares, máquinas de cartão e apetrechos para o embalo da droga.

Ambos foram encaminhados ao DP local, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, e recolhido a uma cela, à disposição da justiça.

A adolescente foi autuada por ato infracional de tráfico de drogas e liberada aos cuidados de seu avô, que a acompanhou até aquela repartição policial durante toda a apresentação da ocorrência.

