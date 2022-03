Mulher é agredida pelo ex e deixada nua em avenida

A Polícia Civil de Araçatuba está investigando um homem, suspeito de agredir uma jovem de 25 anos em Araçatuba (SP). Segundo a vítima, o crime ocorreu durante a madrugada de sexta-feira (18), por volta de 4h30, na avenida Brasília, uma das principais da cidade, após o homem encontrar a vítima em uma boate.

À polícia, a mulher disse que se separou há dois meses do homem, com quem conviveu por seis anos. Durante a balada, nesta sexta, ao encontrar a vítima no local, o homem teria ameaçado ela porque não se conforme com o fim do relacionamento.

Algum tempo depois, ainda na balada, o homem teria agarrado a vítima pelos cabelos e arrastado ela para a portaria da boate, até um ponto de ônibus, já na rua, onde começou a agredi-la. A vítima levou socos no rosto e ficou ferida.

A mulher contou, ainda, que o agressor arrancou a roupa que ela vestia e a deixou nua na avenida, além de ter tentado atropelar ela com o carro. Ela sofreu ferimentos visíveis no rosto e passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

A vítima já foi agredida pelo homem outras vezes, mas nunca denunciou o caso à polícia. Desta vez, ela representou criminalmente contra o homem e solicitou medidas protetivas pela Lei Maria da Penha. O caso segue sob investigação.

SBT INTERIOR: