Mulher morre em grave acidente na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga

Um grave acidente por volta das 12 horas desta sexta-feira, 18 de outubro, resultou na morte de uma moça de aproximadamente 30 anos na rodovia Péricles Bellini (SP 461), entre Votuporanga e Nhandeara, próximo à ponte sobre o rio São José dos Dourados.

Segundo informações preliminares obtidas pela equipe do Votunews, a vítima, ainda não identificada, conduzia um veículo que colidiu frontalmente com outro carro que seguia no sentido oposto. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

Mais informações serão divulgadas conforme novos detalhes forem confirmados.