Acidente entre carro e bicicleta deixa criança ferida em Votuporanga

Um acidente envolvendo um veículo VW/Gol e uma bicicleta deixou uma criança de nove anos ferida ontem de manhã, em Votuporanga. O incidente ocorreu no cruzamento da rua Minas Gerais com a rua Olímpio Formenton, quando uma criança, que pedalava sua bicicleta, atravessou a via sem atentar para o sinal de pare e acabou colidindo com a porta do veículo em movimento.

O veículo seguia pela rua Minas Gerais, enquanto a bicicleta trafegava pela rua Olimpio Formenton. Rapidamente, equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Em seguida, a vítima, identificada foi encaminhada às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga, onde recebeu cuidados médicos especializados. Seu estado de saúde era estável.

Legenda: O veículo seguia pela rua Minas Gerais, enquanto a bicicleta trafegava pela Olimpio Formenton

(Foto: Divulgação)