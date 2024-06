Uma adolescente grávida de 15 anos levou um tiro, resultando no projétil ficando alojado na perna de seu bebê ainda por nascer. O incidente ocorreu na noite de domingo (16) em Imperatriz, Maranhão, conforme reportado pelo jornal Folha de S. Paulo.

A gestante, com oito meses e duas semanas de gravidez, foi submetida a uma cirurgia de emergência para realizar o parto no Hospital Materno Infantil da cidade. A cirurgia para remover a bala do corpo da recém-nascida está programada para segunda-feira (17).

A polícia está investigando o incidente e ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao disparo.