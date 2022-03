Vítima de acidente em Fernandópolis segue em estado gravíssimo

Continua internada em estado gravíssimo a motoqueira Lucia Helena Pereira Gonçalves, 55 anos, vítima de um acidente registrado na noite deste sábado, dia 12, na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.

No momento da queda, Lucia sofreu traumatismo craniano está com hemorragia interna sem controle, várias fraturas na coluna.

A família usou as redes sociais para pedir aos amigos que orem pela vida de Lúcia, “mulher guerreira e trabalhadora, estava indo fazer uma entrega para um cliente”.

O ACIDENTE

Uma mulher de 55 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veiculo Toyota/Corolla na noite deste sábado, dia 12, na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.

O veiculo, com placas de Fernandópolis, seguia no sentido Fernandópolis a Jales, quando atingiu a traseira da Honda/CG 150 Titan de São José do Rio Preto que seguia no mesmo sentido.

A condutora foi arremessada sobre a pista, causando graves ferimentos. Já o motorista do Corolla, perdeu a direção e entrou em um matagal, abandonando o veiculo e fugindo do local.

Policiais rodoviários ainda fizeram buscas pelo local para tentar localizar o condutor, que até agora não foi identificados se é homem ou mulher.

A vítima foi socorrida por uma unidade avançada (USA) do Samu e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

RN