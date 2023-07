Homem furta veículo e deixa o filho aos cuidados de vítima

Na noite de ontem (01) policiais militares da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam indivíduo por furto de veículo que abandonou o próprio filho.

Em patrulhamento preventivo pela Avenida dos Arnaldos a equipe do Comando de Grupo de Patrulha foi acionada pessoalmente pela vítima, que relatou ter tido problemas com seu veículo Fiat Uno momentos antes e que um homem que passava a pé pelo local na companhia de uma criança e lhe ofereceu ajuda para fazer o veículo funcionar. Segundo a vítima, o referido homem conseguiu dar partida e saiu sentido a Rua Pernambuco, deixando a criança sob seus cuidados.

A vítima relatou que no interior do veículo havia seus pertences pessoais, como carteira, bolsa, dinheiro e celular. De imediato foram retransmitidas informações sobre o veículo na rede rádio e as demais viaturas iniciaram patrulhamento com vistas ao veículo.

A equipe do CGP se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento onde conseguiu informações sobre o endereço da criança e de imediato a levou até os cuidados da mãe. As viaturas localizaram e abordaram o veículo e o autor pela Avenida Dasdores Maria do Carmo Delgrossi no Bar do Marcelo.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o autor permaneceu a disposição da Justiça, sendo o veículo e pertences restituídos à vítima em sua totalidade.