Menina de 14 anos cai de quarto andar de predinhos no Parque das Nações em Votuporanga

Uma menina de 14 anos de idade caiu do quarto andar do prédio onde reside com a sua família, na rua Itália, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga.

O fato aconteceu por volta das 14 horas, deste sábado, dia 6 e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Votuporanga. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, por volta das 14 horas, os Bombeiros foram acionados para atendimento a uma ocorrência em que uma adolescente teria caído do quarto andar dos predinhos localizados na rua Itália, no bairro Parque das Nações.

Na queda, a menina caiu em uma laje do primeiro andar, o que teria evitado algo pior. Imediatamente, os bombeiros chegaram ao local e iniciaram o atendimento e socorro à vítima. A reportagem apurou que a adolescente foi socorrida consciente e orientada ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. Ela sofreu diversos ferimentos pelo corpo. As causas da queda serão apuradas pela Polícia.

FOTO/REPORTAGEM VOTUNEWS: