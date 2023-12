Mulher morre após ser atropelada e arrastada na Washington Luís

Uma mulher de 46 anos morreu depois de ser atropelada e arrastada no fim da noite desta última segunda-feira, (18/12/2023), na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP). Ela era moradora de Uchoa (SP).

Segundo informações apuradas pela Gazeta, a vítima seguia pela rodovia na garupa de uma moto, junto com outra mulher, sentido Cedral. Próximo da entrada do distrito de Engenheiro Schmitt, elas foram atingidas na traseira por uma Fiat Strada, onde o motorista fugiu sem prestar socorro.

Logo atrás vinha outros automóveis, que acabaram atropelando as vítimas. E.S.L. foi arrastada por vários metros e infelizmente morreu no local.

A pilota da moto foi socorrida por equipes de resgate e levada para o Hospital de Base. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, logo depois o irmão do motorista, que fugiu sem prestar socorro, foi ao local do acidente alegando que havia recebido uma ligação do irmão sobre o acidente, porém que não sabia que ele havia fugido. O suspeito abandonou o carro no local e pegou carona com outro motorista na rodovia.

Equipes da perícia foram acionadas e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. As causas do acidente deverão ser investigadas.

Ainda não há informações sobre velório e enterro da vítima.