Mulher foragida da Justiça é capturada pela PM em Jales

Policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam uma mulher que estava com mandado de prisão em seu desfavor.

Durante a preleção na assunção de serviço a equipe policial tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido em desfavor de uma mulher, sendo que com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha, se deslocou até o Jardim Brasil e conseguiu localizar e abordar a procurada.

Informada sobre o mandado de prisão e lido seus direitos constitucionais, como o de permanecer calado e direito de um advogado, sendo que no local dos fatos a mesma entrou em contato com sua advogada e acompanhou a equipe sem a necessidade do uso de algemas.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária sendo a procurado recolhida na carceragem local ficando à disposição da Justiça.