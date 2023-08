BRASIL: estudante morre ao pôr a cabeça para fora da janela de ônibus

Na tarde de quarta-feira 16, no município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, a estudante Fernanda Pacheco Ferraz, 13, morreu ao colocar a cabeça para fora da janela do ônibus e bater em um poste.

De acordo com informações de testemunhas que também viajavam no transporte coletivo, a estudante havia saído do Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, no qual cursava o Ensino Fundamental, localizado no bairro Catarcione, a fim de ir para casa, no bairro Chácara do Paraíso.

Aceno derradeiro

Depois de embarcar no ônibus, Fernanda decidiu sentar-se no fundo do veículo, ao lado da última janela à esquerda. Ainda de acordo com as testemunhas, ao avistar um grupo de colegas que caminhava sobre a calçada, ela decidiu pôr a cabeça para fora da janela a fim de acenar para os colegas da escola. Foi então que o acidente aconteceu. A rua era estreita.

Tão logo perceberam o que estava acontecendo, os passageiros gritaram para que o motorista parasse; ele atendeu e imediatamente parou o ônibus. Os bombeiros foram acionados; porém, quando eles chegaram ao local, Fernanda já havia morrido.

Motorista experiente

De acordo com o portal G1, a empresa de ônibus informou que o motorista tem mais de 13 anos de experiência na condução de coletivos. Segundo o relato do próprio condutor, ele foi obrigado a desviar de alguns carros que estavam estacionados do lado direito da rua. A via Luiz Catarcione é bastante estreita — e tem mão dupla. Foi quando o acidente aconteceu.

Nova Faol, a empresa responsável pelo ônibus, lamentou profundamente o ocorrido. A empresa disse também que está prestando todo apoio a fim de minimizar os transtornos na cidade decorridos no acidente.

Luto de 2 dias na escola

A Secretaria de Estado de Educação lamentou a morte de Fernanda, e decretou luto oficial de dois na escola fluminense.

“A Secretaria de Estado de Educação lamenta profundamente o acidente ocorrido com uma aluna do Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes, no bairro Catarcione, em Nova Friburgo, na quarta-feira (16/8), durante seu deslocamento de volta para casa. Foi decretado luto oficial de dois dias no colégio. As aulas foram suspensas em toda a unidade nesta quinta-feira (17/8), e a turma da aluna só retomará as atividades na próxima segunda-feira (21/8). A Seeduc se solidariza com a imensa dor da família e vem prestando toda a assistência a ela e à comunidade escolar”. Revista Oeste