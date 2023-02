Operação conjunta da PM apreende arsenal de armas e drogas em Tanabi; rapaz é suspeito de envolvimento na “guerra do tráfico” de Votuporanga

Policiais militares de Votuporanga e de Tanabi, em conjunto com o BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) prenderam um indivíduo pela cidade de Tanabi.

O indivíduo de nome D. A. tinha em sua residência um arsenal de armas de fogo, inclusive pistolas com seletor de rajada, que funcionavam como se fosse uma metralhadora, foi apreendido também várias munições, uma grande quantidade de drogas, além de um colete balístico e balaclava.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o indivíduo tentou fugir com seu veículo rampando um barranco próximo ao viaduto da rodovia Euclides da Cunha, com mais de 12 metros de altura, saindo do carro e correndo a pé.

Contudo, os policiais militares conseguiram pegar o traficante. De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews, há suspeita que esse indivíduo possa estar envolvido na guerra do tráfico que está ocorrendo em Votuporanga. Após ser apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Tanabi, o rapaz foi recolhido a uma unidade prisional da região.