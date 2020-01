36ª edição da Operação Rodovia Mais Segura prende 255 e recupera 53 veículos

Atuação da Polícia Militar reforça segurança em em 1.866 pontos em todo o Estado, além de multar motoristas sob efeito de álcool.

A 36ª edição Operação Rodovia mais Segura, desenvolvida por 19.729 policiais militares, combateu intensamente o crime nas últimas 24 horas. As ações iniciaram à 0h de sexta-feira (10), e contaram com 8.793 viaturas, distribuídas em 1.866 locais de atuação policial e 280 pontos de bloqueios nas rodovias, entre marginais e acessos às rodovias estaduais de São Paulo.

As equipes policiais contaram, ainda, com o apoio de 11 helicópteros que deram suporte à operação, por meio do radiopatrulhamento aéreo. Ao todo, foram abordadas 32.187 pessoas, das quais 162 foram presas, 15 menores foram apreendidos e 78 procurados pela Justiça foram encontrados. No total, 255 pessoas foram presas. Policiais também apreenderam 13 armas e 208 quilos de drogas.

Os condutores e veículos selecionados nas abordagens foram fiscalizados por equipes do policiamento ostensivo (Tático Ostensivo Rodoviário –TOR, BAEP, Força Tática e policiamento territorial), com apoio do policiamento de choque, o policiamento ambiental e o Comando de Aviação, com o patrulhamento aéreo. Durante a ação, 23.979 veículos foram vistoriados e policiais recuperaram 53 veículos frutos de furto ou roubo.

Parte dos condutores também foram submetidos ao teste de bafômetro e à verificação da documentação e das condições dos veículos para trânsito na rodovia pelas equipes do Comando de Policiamento Rodoviário. Nas vias urbanas da capital, a fiscalização foi realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. As abordagens resultaram na aplicação de 142 multas a motoristas que se recusaram a fazer o teste e outras 61 multas a condutores que estava dirigindo sob efeito de álcool.

