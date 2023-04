Adolescente com problemas psiquiátricos é estuprada por dois homens em Bady Bassitt

Uma adolescente de 15 anos, com problemas psiquiátricos, foi estuprada por dois homens em Bady Bassitt (SP). O caso, segundo a mãe, teria ocorrido no dia 01/04 e foi registrado nesta última sexta-feira (07/04/2023).

De acordo com informações da mãe no boletim de ocorrência, um vizinho ofereceu pinga para a menina e, já com os sentidos alterados, ele a convidou para ir até sua casa, pois sua esposa estava viajando. Em um quarto do imóvel, o homem estuprou a vítima.

Devido ao estado de embriaguez, a adolescente começou a passar mal, onde o suspeito então teria deixado ela dois quarteirões para cima da residência. Em seguida ela foi pedir ajuda em um outro imóvel, onde foi novamente abusada por outro homem.

A mãe afirma por fim que a filha possui problemas psiquiátricos e toma remédios controlados, os quais não podem ser ingeridos com bebida alcoólica. Ela deverá ser submetida à exames no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado pela delegacia da cidade.