ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: VOTUNEWS INFORMA: grave acidente na rodovia Péricles Bellini próximo ao trevo de acesso à rodovia Euclides da Cunha

Colisão gravíssima entre motocicleta e um microônibus da Prefeitura de Magda.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br no local do acidente, a motociclista – uma mulher de aparentemente 40 anos de idade teve morte instantânea ao colidir frontalmente contra o microônibus.

Votunews ainda não tem a identificação da mulher. A Polícia Militar Rodoviária está no local com o apoio do DER para garantir a segurança no trecho.

EM INSTANTES MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSE GRAVE ACIDENTE NA RODOVIA PERICLES BELINE

