Tiroteio deixa um morto e feridos em Santa Fé do Sul

Confusão envolve, possivelmente, ciganos. Houve troca de tiros com a polícia

Um total de três pessoas presas, duas armas apreendidas, dois veículos apreendidos, um morto e um ferido é o saldo da ocorrência do “tiroteio” registrado ontem ( 4) em Santa Fé do Sul. Os envolvidos, segundo informações são da “comunidade cigana”.

Testemunhas disseram que iniciou-se os disparos de armas de fogo contra pessoas que estavam em uma residência, perto do Corpo de Bombeiros.

Os tiros atingiram um homem de aproximadamente 42 anos, que foi socorrido pela viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Santa Fé do Sul, mas ele não resistiu. Dois tiros atingiram um dos braços e a região do abdômen.

Outro homem foi atingido durante troca de tiros com a Polícia que chegava no local para a abordagem dos indivíduos que empreenderam fuga. Um foi ferido de raspão na face e também na perna e foi medicado na UPA e posteriormente levado para a Santa Casa.

Os presos foram levados para a Central de Flagrantes em Jales, e estão à disposição da justiça, recolhidos na cadeia de Santa Fé do Sul.

Os motivos da confusão ainda estão sendo apurados pela Policia Civil e Militar. Informações preliminares são de que homens chegaram em camionetes disparando contra as pessoas que estavam naquele local, houve troca de tiros, e em seguida empreenderam fuga. Vários projeteis deflagrados ficaram espalhados pela avenida e uma arma foi encontrada em um terreno ao lado casa. Informações extraoficiais são de que um preso foi abordado em Aparecida do Taboado e outro na região de Palmeira D’Oeste.

(Informamais)