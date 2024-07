Mulher grávida é agredida pelo ex-marido em Rio Preto

Uma mulher de 37 anos, grávida de 3 meses, foi vítima de agressão por parte do ex-marido na noite de quinta-feira (11). O caso aconteceu em uma chácara na zona rural da cidade.

Segundo a vítima, ela já havia solicitado uma medida protetiva contra o agressor, com quem tem um relacionamento de 18 anos e dois filhos. Na noite do crime, o homem pulou o muro da chácara e a agrediu com socos, chutes e até jogou um tijolo em sua cabeça.

Desesperada, a mulher correu para um canavial para se esconder. Lá, o companheiro da vítima a defendeu, esfaqueando o agressor no rosto e nos braços e o golpeando com um pedaço de madeira.

O homem fugiu do local e buscou atendimento médico na UPA Santo Antônio, onde foi medicado e liberado. A vítima também foi levada para a UPA, mas não precisou ser internada.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Até o momento, ninguém foi preso.