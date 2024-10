Dupla é condenada por tráfico e porte ilegal de armas em Votuporanga

Em um importante desdobramento da Operação Acesso Negado, deflagrada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga, um homem e uma mulher foram condenados a penas significativas pela Justiça da cidade. A ação policial, que ocorreu em maio de 2024, resultou na apreensão de grandes quantidades de drogas e armamento pesado, além de desarticular parte de uma organização criminosa atuante na região.

As investigações tiveram início em 2 de maio, quando a DISE prendeu a mulher P.F.E., de 34 anos, conhecida pelo apelido de “Pri”, em sua residência localizada na Rua Tocantins, em Votuporanga. No local, foram encontrados dois sacos de cocaína pesando aproximadamente 18,5 quilos, três tijolos de cocaína pesando cerca de 3,15 quilos, além de diversas armas de fogo. Entre o armamento apreendido, estavam uma pistola israelense de calibre 9mm com dois carregadores, duas pistolas Glock calibre 9mm (uma delas adaptada como metralhadora), uma espingarda semiautomática calibre 12 com dois carregadores, além de mais de 160 cartuchos de munição de diferentes calibres.

As visitas frequentes de W.R.S.P., de 28 anos, apelidado de “Do”, à residência de P.F.E. levantaram suspeitas. As autoridades concluíram que a casa funcionava como um “mocó”, um esconderijo utilizado para armazenar drogas e armamento. No dia 16 de maio, após semanas de investigações, W.R.S.P. foi localizado e preso em um rancho na cidade de Cardoso, onde estava escondido. Ele era apontado como um dos principais traficantes de drogas da cidade e tinha envolvimento em uma violenta disputa de poder entre criminosos, resultando em diversos homicídios em Votuporanga.

O julgamento foi conduzido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga. W.R.S.P. foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de mais de 2 mil dias-multa, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. Já P.F.E. foi sentenciada a 11 anos de reclusão, também por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas.