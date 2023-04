Veículo capota na alça de acesso à Votuporanga

Segundo apurado, apesar do susto ninguém se feriu.

Na noite desta segunda-feira (3.abr), um acidente de trânsito foi registrado na alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) à Avenida Dom Pedro I, no bairro Distrito Industrial, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado pelo Diário, ainda por razões desconhecidas, o condutor do Toyota/Yaris perdeu o controle de direção e o veículo capotou, parando na canaleta de escoamento de água, entre a pista e a avenida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, apesar do susto ninguém se feriu com gravidade. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local. O veículo permaneceu na canaleta até ser guinchado na manhã desta terça-feira.

