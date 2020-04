Polícia Ambiental apreende 53 kg de peixes e multa 2 pescadores em Riolândia

Pescadores foram multados em R$ 1.760,00 (cada) por pesca irregular; peixes foram doados para instituições filantrópicas.

Na noite desta sexta-feira (10), policiais militares ambientais de Votuporanga/SP, realizavam patrulhamento embarcado pela Represa de Água Vermelha, bairro Turvo, em Riolândia/SP, quando abordaram dois pescadores, sendo J.M., (amador) e, o outro identificado como sendo V.S.S., (profissional).

Contudo, próximo aos indivíduos, os policiais encontraram cinco redes de espera, armadas de maneira irregular no ambiente aquático, os quais assumiram estarem utilizando para pesca.

De acordo com informações, dentro do barco que estava em poder dos homens havia 53 kg de peixes: Piau, Curimbatá, Piranha e Tucunaré, os quais não puderam ser devolvidos ao habitat por já estarem mortos.

Diante do exposto, tendo em vista que J.M., pescava na categoria amadora e se utilizava de petrecho não permitido, ou seja, as redes de espera, foi elaborado multa no valor de R$ 1.760,00.

Já para V.S.S., por descumprir a distância prevista para a disposição das redes em ambiente aquático, foi elaborado autuação no mesmo valor.

As redes, o barco e o motor de popa foram apreendidos e encaminhados para a o 2º Pelotão de Polícia Ambiental em Votuporanga.

Por fim, os pescados que foram doados as instituições filantrópicas.