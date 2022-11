Empresário morre em acidente com moto em Santa Fé do Sul

Um acidente registrado no início da tarde deste domingo, dia 20, tirou a vida do empresário Marco Celes. Fato aconteceu na Avenida Paulo Nunes em Santa Fé do Sul.

Celes teria colidido com a moto que pilotava em uma das árvores existente na extensão da Avenida.

Uma unidade do SAMU chegou a ser acionada, socorrendo a vítima e encaminhando a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

As primeiras informações são de que Marco Celes teria morrido no local da colisão.

A vítima é conhecida na região, onde a família mantêm um rede de óticas em Jales, Santa Fé do Sul e Votuporanga.