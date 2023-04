Jovem que matou mulher para vingar morte da mãe é absolvido por júri

O Tribunal do Júri absolveu nesta quinta-feira, 13, o jovem de 22 anos que matou uma mulher para vingar o assassinato da mãe, em Nova Granada.

Os jurados acataram totalmente a tese dos advogados Priscila Furlaneto e Diego Carretero, que pediram a absolvição de Matheus Henrique Miranda Schaffauser por “clemência”, ou seja, o perdão pelo sentimento de pena ou dó, independentemente das provas de autoria e materialidade do crime.

Matheus foi acusado de homicídio duplamente qualificado por matar Gislaine Torres de Oliveira, que teria ajudado Clayton Bueno de Souza a matar e esconder o corpo de sua mãe, Edilamar Pires Miranda.

Edilamar foi morta a tiros por Clayton, com quem tinha um relacionamento, em agosto de 2022. Depois, o corpo da vítima foi enterrado no quarto da residência onde ela morava. As investigações da Polícia Civil apontaram a participação de Gislaine no crime.

Menos de um mês após a morte de Edilamar, Gislaine foi morta com dois tiros em Nova Granada. Na ocasião, Matheus e o irmão, de 16 anos, foram detidos em flagrante e confessaram o crime.

O menor foi internado na Fundação Casa, onde cumpre medida socioeducativa. Já Matheus ficou preso até a data do júri, nesta quinta-feira. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A defesa, porém, apresentou testemunha de que Gislaine se vangloriava na cidade, dizendo que havia matado Edilamar e ajudado a enterrá-la.

“Os filhos já sofriam com o luto da perda da mãe e ainda tinham que suportar as provocações da vítima. Assim como um pai mata o estuprador impelido por sentimento de injusta provocação, o mesmo ocorre no caso em questão”, sustentou a advogada Priscila.

A tese foi acatada em sua totalidade pelo Conselho de Sentença, que decidiu pela absolvição do réu. A decisão ainda pode ter impacto sobre a internação do adolescente.

“Nós devemos fazer um habeas corpus para que, com a absolvição do irmão, a gente consiga reverter essa decisão de internação”, explicou Priscila.

Com a absolvição, o alvará de soltura foi expedido e ele deve ser liberado do Centro de Detenção Provisória (CDP) ainda nesta quinta-feira.

Já Clayton continua foragido.

Gabriel Vital e Joseane Teixeira

