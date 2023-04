Trabalhadores morrem soterrados com 3 toneladas de polpa de laranja

O Corpo de Bombeiros encontrou os corpos dos dois homens que foram soterrados dentro de um silo, nesta sexta-feira (31), com três toneladas de polpa de laranja, em Carvalhos (MG). De acordo com a secretária de Saúde de Carvalhos, Silvia Helena, o caso aconteceu em uma empresa, quando os funcionários iriam tentar desentupir o funil do equipamento.

De acordo com os bombeiros, as buscas, inicialmente, foram feitas no interior da estrutura com escavação; porém pela quantidade de material e dimensões do silo, as não foram encontradas.

Depois, os bombeiros fizeram pequenos cortes na parte inferior externa do silo, para escoamento do produto. Assim, os militares conseguiram visualizar as vítimas. Com uso de equipamentos de desencarceramento, os bombeiros fizeram cortes de maior dimensão e retiraram os corpos.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. O médico do Samu atestou o óbito das vítimas. A Perícia da Polícia Civil também esteve no local e liberou os corpos para a funerária local.

De acordo com a Secretária de Saúde, as vítimas foram identificadas como Olney Diniz, de 58 anos, e José Ricardo Eugênio, de 48 anos. Os corpos foram encaminhados para o IML de São Lourenço.

A previsão é que os trabalhadores sejam velados e enterrados na tarde deste sábado (1º). O dono do silo afirmou que toda assistência será dada às famílias das vítimas.

A Polícia Civil informou que foram realizados os primeiros levantamentos e coletados vestígios que irão auxiliar na investigação.