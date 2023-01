Acidente na Euclides da Cunha entre carro e carreta fere duas pessoas em Votuporanga

Um acidente registrado por volta das 20 horas, deste sábado, na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga deixou duas pessoas feridas.

O acidente foi na SP-320, já no perímetro urbano de Votuporanga – sentido Fernandópolis.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, foi uma colisão entre um veículo Voyage e uma carreta. Com o violento inpacto, o veículo capotou no canteiro que separa as duas vias da Euclides da Cunha.

O acidente feriu duas mulheres que estavam dentro do veículo – uma senhora de 52 anos de idade e uma jovem de 24 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e a equipe da UR (Unidade de Resgate) socorreu as vítimas para o Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga.

REPORTAGEM: VOTUNEWS