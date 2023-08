NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: acidente com vítima fatal na rodovia Euclides da Cunha entre Cosmorama e Tanabi

ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: Um grave acidente ocorrido por volta das 15 horas, desta sexta-feira, dia 4, na rodovia Euclides da Cunha – SP 320 entre os municípios de Cosmorama e Tanabi.

Conforme as primeiras informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o acidente envolveu uma motocicleta e um caminhão, tendo o condutor da moto vindo a óbito no local.

A Polícia Militar Rodoviária está pelo local para o registro de acidente de trânsito. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU de Tanabi foram acionadas e chegaram rapidamente ao local do acidente. A equipe de paramédicos do SAMU constatou o óbito do motociclista no local. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Técnico-Científica de Votuporanga.

REPORTAGEM: VOTUNEWS