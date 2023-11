Polícia Militar recupera quatro motos furtadas e detém quatro adolescentes em Jales

Ontem (09), policiais militares da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior apreenderam em flagrante quatro adolescentes pelo crime de furto qualificado em Jales.

Durante patrulhamento pela Avenida Alfonso Rossafa Molina, a equipe policial observou uma loja de motos com a porta de vidro danificada e, em contato com o proprietário da loja, puderam verificar as imagens de vídeo monitoramento, constatando o furto de quatro motocicletas e ainda identificando um dos autores. Com apoio de outras viaturas, realizaram buscas nos bairros próximos, localizando os veículos em um terreno baldio, localizando e apreendendo os quatro adolescentes envolvidos no ato.

Os autores do furto foram encaminhados para a delegacia, onde foi registrado o crime, os adolescentes foram ouvidos, e liberados e as motos foram restituídas ao proprietário.