Alexandre Nardoni pode deixar a prisão 16 anos após matar a filha

Condenado pela morte da filha Isabella, Alexandre Nardoni, está próximo de deixar a prisão. A partir do dia 6 de abril, ele terá o direito de solicitar à Justiça para cumprir o restante da pena em regime aberto. O crime, que chocou o país em 2008, completa 16 anos nesta sexta-feira (29).

Atualmente detido na penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé (SP), conhecida como P2 ou “presídio dos famosos”, Nardoni foi inicialmente condenado a 30 anos de prisão.

Ao longo dos 16 anos de prisão, o assassino de Isabella conseguiu reduzir quase mil dias de sua pena graças ao trabalho e estudo realizados no presídio.

Com as reduções obtidas, a defesa de Nardoni poderá solicitar à Justiça sua progressão para o regime aberto a partir de 6 de abril, quando a pena atinge o período necessário para o pedido. Atualmente, ele está no regime semiaberto.

Para que o pedido seja aceito, além do tempo cumprido, é necessário que o detento mantenha bom comportamento carcerário. A defesa de Nardoni destaca que ele possui “boa conduta carcerária e nenhuma falta disciplinar grave”.