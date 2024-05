Bandidos usam carro furtado em Matão em assalto a bar em Fernandópolis

A Polícia Militar de Fernandópolis descobriu que bandidos usaram um veículo furtado em Matão para realizar o assalto a um bar próximo ao monumento da “munheca, na região central da cidade.

Durante esta sexta-feira, 17, o setor de inteligência da PM conseguiu identificar o veículo, HB20 usado no crime e várias notificações foram feitas em toda a rede da PM para tentar prender os autores.

Um vídeo divulgado também nesta sexta-feira mostra um dos bandidos entrando no bar, encapuzado e armado com um revolver, anunciando o assalto e ameaçando todos que estavam no interior do estabelecimento, inclusive ameaçado uma das vítimas de morte.

A ação é rápida e ele sai com uma sacola contendo dinheiro. Toda cena é registrado por uma câmera de segurança instalada dentro do bar. As imagens vão ajudar a polícia a identificar o criminoso.

O roubo foi registrado na noite da última quinta-feira, dia 16.