Quando você vai comprar um carro, ele está lá para mostrar as diferenças de cada modelo, de cada marca. Nos supermercados, nos shoppings, nas lojas grandes e pequenas e, até nas farmácias, ele está lá para tirar suas dúvidas, dar orientações e ajudar na escolha de produtos e serviços. Ele é o comerciário. Aliás, a chance maior é de você ser atendido por uma comerciária, porque as mulheres representam mais da metade desse enorme contingente de 2 milhões e 700 mil trabalhadores, só no Estado de São Paulo.

Neste sábado, dia 9 de abril, a maior representação dessa categoria no Estado, estará completando 83 anos de fundação. É a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, Fecomerciários.

Esta é a maior categoria de trabalhadores urbanos no Brasil. São 12 milhões de profissionais. Poucas instituições conseguem permanecer ativas por mais de oito décadas. Para chegar até aqui foram anos de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. Uma delas foi a Regulamentação da Profissão de Comerciário em 2013 por meio de uma lei federal, que garante um grande número de direitos para todos, a Lei 12.790.

Exemplo

A Fecomerciários é um exemplo de como a prática de um sindicalismo cidadão, consegue manter os trabalhadores associados e atrair novos sócios, diariamente. Para tanto, ao longo das últimas décadas a instituição vem construindo uma sólida rede que atua como uma via de mão dupla em termos de projetos em benefício dos trabalhadores. Seus 71 Sindicatos Filiados estão distribuídos em 12 Regionais. A maioria presta serviços e benefícios voltados ao bem-estar da família comerciária, como atendimentos médicos e odontológicos, assistência jurídica e clubes de campo, entre outros.

Já a Federação conta com a sua sede central na Capital paulista e com duas subsedes no interior, em São José do Rio Preto e em Campinas, onde funciona o seu Centro de Estudos Jurídicos. O merecido descanso da categoria, considerada como a que mais trabalha no Brasil é garantido por seus dois Centros de Lazer localizados em Praia Grande e em Avaré, onde recentemente foi inaugurado o único Parque Aquático do sindicalismo brasileiro.

Filiada à União Geral dos Trabalhadores (UGT) e à Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), a Federação vem aprimorando seu modelo de gestão. Além de assinar convenções coletivas com ganhos econômicos e sociais, implantou a sua própria Cooperativa Habitacional, por meio da qual, já construiu mais de 14 mil moradias em todo o Estado.

Para facilitar o trabalho das mães, vem instalando creches com dias e horários de funcionamento diferenciados, desenvolve programas de inclusão para pessoas com deficiência e atua fortemente no combate aos trabalhos infantil e escravo, além de repudiar o subemprego. De olho nas demandas do mercado, ampliou as ofertas de cursos de qualificação e requalificação profissional.

Agenda

Nossa agenda de eventos reúne os melhores profissionais para workshops, seminários e capacitação. Recentemente, realizamos com sucesso nosso evento comemorativo ao Dia da Mulher (8/3) o “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida”, com mais de duas mil participantes, no Centro de Lazer, em Avaré. Fazem parte da nossa agenda fixa, o Congresso dos Advogados, o Congresso Sindical Comerciário, a tradicional e disputada Copa Estadual de Futsal e uma extensa programação que marca duas importantes datas: o 1º de maio e o Dia do Comerciário, em 30 de outubro.

Política

Reconhecemos a importância da participação política de todos os trabalhadores. Por isso, desde 2012 criamos com muito sucesso e adesão o movimento político, hoje denominado “Corrente Democrática”, que tem ajudado na conscientização da categoria e gerado expressivos resultados nas urnas.

Em todo o Estado, um grande número de vereadores, prefeitos e vices, a cada eleição, são eleitos e reeleitos como legítimos representantes dos comerciários. Em 2018, fui o primeiro comerciário a ser eleito deputado federal por São Paulo. Hoje, trago comigo o orgulho de ser o legítimo representante dessa categoria lutadora, que reconhece o trabalho que tenho desenvolvido durante a minha jornada, inclusive à frente da octogenária Federação.

*Luiz Carlos Motta é Presidente da Fecomerciários e da CNTC. É Deputado Federal (PL/SP) : 08/04/2022