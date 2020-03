LEIA, MEDITE E COMPARTILHE: SAÚDE MENTAL EM TEMPO DE CORONAVÍRUS:

Em mais uma ação de responsabilidade social e o momento crítico que o mundo atravessa, a reportagem do Votunews ouviu uma especialista no assunto e traz a você, internauta, um importante artigo escrito pela médica psiquiatra votuporanguense, Drª Ludymilla Araki, que fala dos efeitos causados pelo Coronavírus:

No último dia 11 a Organização Mundial de Sáude (OMS) elevou o estado de contaminação à PANDEMIA DE COVID-19, doença causada pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2). Desde então, vi o medo se instalar progressivamente no olhar das pessoas.

Fomos bombardeados por informações de como se prevenir, como proteger sua família, forma de transmissão e um dia após o outro a rotina das pessoas foram mudando. O caos se instalou.

As máscaras de proteção individual acabaram, o álcool-gel esta em falta, tais produtos tiveram seus valores supervalorizados, as crianças não vão à escola, as pessoas estão assustadas, amedrontadas, inseguras e a FORMA MAIS EFETIVA DE SE PROTEGER É FICANDO DENTRO DE CASA.

Todo esse paronama contribui de forma direta para aumentar a ansiedade, os sintomas depressivos e outros quadros mentais em pessoas que já enfrentam alguma comorbidade psiquiátrica, ou ainda, ser um gatilho para o desenvolvimento de uma doença mental. O momento pede cautela e inteligência emocional.

O medo pode vir e se acontecer, é normal. Da mesma forma que vem, vai embora.

Mas não precisamos embarcar nele e ficarmos de mãos dadas com ele, se é que me entende! Reconheça seu medo, ele esta sinalizando que precisamos nos proteger e proteger todos a nossa volta.

Para proteger sua saúde mental, diminuir o medo e ansiedade, sugiro que evite procurar informações o tempo todo, cuide de seus pensamentos, alimente-se bem e beba bastante água, tente manter os mesmos horários de se alimentar e dormir, faça atividades relaxantes (ver um filme, ler um livro..), faça exercício físicos em casa, medite, ore, entenda que algumas coisas você pode (e deve) controlar (lavar as mãos, distanciamento social..); mas não conseguirá ter controle do que esta acontecendo.

Uma última medida, mas não menos importante, é manter seu tratamento. Não suspenda medicamentos sem orientação do seu médico psiquiatra.

Peço encarecidamente que sejam responsáveis e não subestimem as orientações da OMS e faça sua parte para contribuir com o todo.

O futuro de todos esta dependendo da sua conscientização agora. Se cuide e cuide de todos.

Dra. Ludymilla Araki. (CRM SP: 163696)

