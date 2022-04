Modernização de aeroportos: por Deputado Federal Geninho Zuliani

Um aeroporto mais moderno é uma conquista importante e que impacta positivamente a economia

Juntos, os 22 aeroportos do Estado de São Paulo, que compõem o Bloco Noroeste e o Bloco Sudeste e serão administrados pela iniciativa privada, movimentam cerca de 2,4 milhões de passageiros por ano. Composto por 11 unidades, o bloco Noroeste é encabeçado por São José do Rio Preto e inclui os aeroportos comerciais de Presidente Prudente, Araçatuba e Barretos, bem como os aeródromos de Assis, Dracena, Votuporanga, Penápolis, Tupã, Andradina e Presidente Epitácio.

A autorização para assinatura do contrato de concessão, no último dia 4, pelo vice-governador e secretário de Governo Rodrigo Garcia, é um marco não só para São José do Rio Preto, como para todo o Estado de São Paulo.

Os investimentos previstos no aeroporto de Rio Preto e nos demais aeroportos que compõem o bloco, para os próximos 30 anos, chegam a R$ 181,2 milhões. A expectativa é de que a modernização desses equipamentos eleve em 230% o movimento de passageiros. Só em Rio Preto, serão investidos R$ 42,7 milhões durante os 30 anos de concessão a partir da assinatura do contrato.

Na mão da iniciativa privada, com a agência regulatória fiscalizando, será um grande salto para tornar o Estado de São Paulo cada vez mais conectado, produtivo e eficiente. São inúmeros os benefícios para a população e para os passageiros que utilizam o transporte aéreo.

A concessão, ao mesmo tempo que beneficia a população paulista, que passa a contar com um serviço de melhor qualidade, é fundamental também para que o Estado possa aliviar despesas com custos operacionais e administrativos desses aeroportos. Desta forma, mais recursos poderão ser direcionados para áreas prioritárias de Governo.

Entre as obras a serem executadas, estão recapeamento, iluminação e repintura das pistas de pouso, ampliação da área de movimento das aeronaves, estacionamento de veículos e terminal de passageiros, implantação de áreas de segurança nas cabeceiras das pistas de pouso e decolagem e sistema de luzes.

As empresas deverão fazer aportes para modernização dos aeroportos já na primeira fase da concessão, nos primeiros quatro anos.

Além dessa modernização, a iniciativa do capital privado vai ampliar a capacidade de atendimento, aumentando a oferta de voos e, consequentemente, ampliando a demanda do turismo, algo extremamente importante para a economia paulista e também do País, podendo, inclusive, agregar a oferta de voos internacionais. Tanto assim que, com a concessão do aeroporto de Rio Preto “Professor Eribelto Manoel Reino”, abre-se caminho para ampliação de voos até com rotas internacionais.

Essas obras demonstram foco e sintonia entre o Governo Estadual e a iniciativa privada em busca de desenvolvimento das principais cidades do Estado de São Paulo e até mesmo do País, como é São José do Rio Preto. Um aeroporto mais moderno é uma conquista importante e que impacta positivamente a economia de toda a região.

Geninho Zuliani, Deputado federal