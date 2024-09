Baep recupera carro roubado na madrugada desta quarta-feira

Na madrugada desta quarta-feira (4), agentes do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recuperaram um veículo roubado no bairro Colorado, em São José do Rio Preto.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem foi abordado em posse do automóvel, ostentando placas adulteradas. O emplacamento real é de outro município.

Após consulta aos sinais identificadores, foi confirmado que o automóvel era produto de roubo. O carro terminou apreendido e o suspeito encaminhado à Central de Flagrantes.

O delegado de plantão, após ouvir o depoimento do envolvido, o liberou, mas ele será investigado. A documentação foi encaminhada para a delegacia correspondente a área dos fatos, onde serão realizadas as apurações (Com informações da Polícia Militar)