EM VOTUPORANGA: homem é esfaqueado nas nádegas após discussão em posto de combustível

Uma briga entre dois homens quase levou a uma tragédia na manhã deste domingo, dia 16, em Votuporanga. Segundo informações obtidas pela equipe do Votunews, o conflito teria começado no pátio de um posto de combustível localizado no prolongamento da Avenida Antônio Augusto Paes – e Avenida Deputado Áureo Ferreira.

A briga escalou rapidamente e resultou em um dos homens esfaqueando o outro nas nádegas. A vítima, gravemente ferida, correu para a avenida em busca de ajuda e foi prontamente atendida pela equipe médica do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo encaminhada ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga está investigando o caso. A Polícia Militar também esteve presente no local para registrar a ocorrência. Mais detalhes serão divulgados conforme a investigação avança.

