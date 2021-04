Homem armado com faca invade casa da ex e faz família refém

Um homem armado com uma faca invadiu a casa da ex-mulher e fez a família dela refém na tarde desta quinta-feira (22), em Icém. A negociação com o agressor já dura mais de três horas.

Segundo as informações da Polícia Militar, o rapaz entrou no local e fez a ex-mulher, a mãe dela e a filha da mulher, uma menina de sete anos, de reféns. Ainda de acordo com os policiais, o suspeito disse não aceitar o fim do relacionamento que teve com a vítima.

Durante a negociação, a PM já conseguiu libertar da casa a criança e a avó. Porém, a mulher continua sob ameaça do homem.

O local foi isolado e as equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionadas para ajudar na negociação.