Votuporanguense se manifesta sobre polêmica de caixão para o Fefecê

A Votuporanguense venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0 na noite deste sábado (20) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, na semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória, a Pantera Alvinegra está classificada para a final e conquistou o acesso para a Série A2 em 2025.

Após o apito final, a festa foi grande no gramado, e a torcida aproveitou para provocar o rival Fefecê, que atualmente disputa a segunda divisão do Paulista, o que equivale ao quinto nível do futebol estadual. Torcedores confeccionaram um caixão da equipe de Fernandópolis.

Nesta terça-feira, 23, a diretoria do CAV se manifestou sobre o assunto:

Nota de Esclarecimento

Em relação à recente polêmica envolvendo um caixão com os dizeres “FFC” em meio à comemoração do acesso do CAV à Série A2 do Campeonato Paulista 2025, alguns órgãos de imprensa repercutiram o ocorrido de forma pejorativa, o que, da parte do clube, não partiu tal provocação.



Primeiramente, é importante dizer que os atletas envolvidos nem sabiam da rivalidade que envolve os clubes há anos e que somente entraram na brincadeira da torcida de forma inocente.



É importante ressaltar que a iniciativa de fazer o caixão partiu de uma parte da torcida e não do clube em si. O respeito pelo Fernandópolis Futebol Clube, nosso rival de longa data, sempre foi e continuará sendo uma premissa fundamental para nós. Além disso, temos um profundo respeito pela cidade de Fernandópolis e por seus torcedores, e desejamos sinceramente que o clube possa encontrar seu equilíbrio e retornar ao cenário competitivo com sucesso.



Somos plenamente conscientes das dificuldades enfrentadas pelos clubes de futebol profissional e admiramos profundamente aqueles que, apesar de todas as adversidades, persistem na luta pela sua sobrevivência. A controvérsia em questão surgiu a partir da iniciativa de uma parte da torcida do Votuporanguense, e reconhecemos que o futebol deve resistir à rivalidade entre as torcidas, enquanto promove a irmandade e a colaboração entre os clubes em prol do esporte.



Por fim, gostaríamos de enaltecer o carinho e a dedicação dos torcedores que lotaram as arquibancadas da Arena Plínio Marin, em Votuporanga, para acompanhar este jogo decisivo. O apoio incondicional da nossa torcida é um dos pilares que sustentam o Clube Atlético Votuporanguense, e somos imensamente gratos por isso.



Continuaremos trabalhando arduamente para representar nossa cidade e nossa comunidade da melhor maneira possível, tanto dentro quanto fora de campo, mantendo sempre o respeito e o fair play como valores fundamentais.

Atenciosamente,

Edilberto Fiorentino (Caskinha)