Fefecê estreia na Segundona em casa contra o Tanabi em 21 de abril

Com início no dia 20 de abril, a tabela de jogos do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 foi divulgada na tarde desta segunda-feira, 18 de março.

Com 17 equipes, a competição tem término previsto para 15 de setembro e terá, no total, 22 rodadas. Os finalistas terão acesso à Série A4 do Campeonato Paulista de 2025. Todas as partidas terão transmissão do YouTube Futebol Paulista.

Confira a tabela detalhada dos jogos do Fernandópolis no campeonato:

21/04 – dom – 10h – FEFECÊ x TANABI EC

27/04 – sáb – 15h – AE ARAÇATUBA x FEFECÊ

04/05 – sáb – 16h – AA INTER BEBEDOURO x FEFECÊ

12/05 – dom – 10h – FEFECÊ x TUPÃ FC

19/05 – dom – 10h – OLÍMPIA FC x FEFECÊ

25/05 – sáb – 15h – TANABI EC x FEFECÊ

02/06 – dom – 10h – FEFECÊ x AE ARAÇATUBA

09/06 – dom – 10h – FEFECÊ x AA INTER BEBEDOURO

15/06 – sáb – 15h – TUPÃ FC x FEFECÊ

22/06 – sáb – 15h – FEFECÊ x OLÍMPIA FC