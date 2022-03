Volleyball Festival do Votuporanga Clube é sucesso

Competição foi disputada neste domingo (13) no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares.

O técnico Marcinho Fukuiama organizou neste domingo (13.mar) uma competição com as equipes A e B do Votuporanga Clube, da Faculdade de Medicina da Unifev e Prefeitura de General Salgado/SP. Ao todo, as seis partidas foram realizadas no Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares.

Evento contou com um café da manhã de recepção e uma pausa para um almoço de confraternização no Votuclube com música ao vivo. Em duelos com muita emoção, belas jogadas e um dia para comemorar à volta as competições após o período de pandemia.

A competição deste primeiro festival contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga/SP, através do secretário Marcello Stringari (Secretaria de Esportes e Lazer) e das empresas: Valfran, Ciafer, Noroaço, A Joia, H.S.A., Frango Rico e Facchini.

Ao final, na Categoria B o título ficou com a equipe de General Salgado, em segundo a equipe do Votuclube e na terceira colocação a jovem equipe da Medicina/Unifev.

Já na categoria A o título ficou com a equipe anfitriã do VotuClube, a segunda colocação com General Salgado e em terceiro lugar a equipe da Medicina/Unifev.

