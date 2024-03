Votuporanguense intensifica preparação para as quartas de final do Paulistão A3

Votuporanguense enfrenta o Marília, neste sábado (30), às 19h15, no Estádio Abreuzão. O jogo da volta ocorre no sábado, dia 6 de abril, às 18h, na Arena Plínio Marin

O Clube Atlético Votuporanguense virou a chave após encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 na liderança, e agora foca nas quartas de final do torneio. Com adversário, horários e locais definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), o elenco comandado pelo treinador Rogério Corrêa intensificou os trabalhos na Arena Plínio Marin.

O CAV terá para o duelo deste sábado (30.mar), às 19h15, no Estádio Abreuzão, em Marília, o retorno do próprio comandante que cumpriu suspensão e ficou de fora da última rodada, no empate contra o Marília, fora de casa. Outra dúvida ainda paira sobre a disposição de Israel, que ficou no Departamento Médico no último jogo.

A semana de preparação começou com atividades em dois períodos nesta terça-feira, já nesta quarta e quinta-feira o treinamento ocorre durante a tarde. Ainda na agenda alvinegra, na sexta-feira o último treino ocorre de manhã para afinar os detalhes pendentes e o embarque para Marília no período da tarde.

O retrospecto do Votuporanguense é nada mais nada menos que uma marca histórica de invencibilidade de 14 partidas, reflexo da campanha com apenas uma derrota, na estreia, em casa, para o Grêmio Prudente. Outro detalhe que anima a torcida do CAV é o fato da equipe ser um visitante ‘tenebroso’, venceu quatro e empatou outras cinco partidas, das nove disputadas fora de seus domínios.

Como serão as quartas?

O time de melhor campanha na primeira fase – Clube Atlético Votuporanguense – decide a vaga na semifinal diante do seu torcedor. Em caso de igualdade nos dois placares, a decisão será nos pênaltis.

Os resultados do mata-mata serão somados aos da primeira fase para definição dos duelos das semifinais. O time de melhor campanha pega o quarto melhor, e o segundo pega o terceiro. Apenas os finalistas sobem de divisão.

Diário de Votuporanga/Foto: Rafael Bento-CAV

FPF define datas dos jogos das quartas de final

Jogos de ida:

30/03 – 15h – Desportivo Brasil x Catanduva

30/03 – 17h – Sertãozinho x EC São Bernardo

30/03 – 17h – Bragantino II x Grêmio Prudente

30/03 – 19h15 – Marília x Votuporanguense

Jogos de volta: