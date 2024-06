Votuporanguense enfrenta o Fernandópolis em jogo-treino

Após a goleada sobre o Taquaritinga, o Pantera Alvinegro volta a campo para o segundo compromisso da fase de preparação para a Copa Paulista, nesta quarta-feira (5), às 15h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo nesta quarta-feira (5.jun), a partir das 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, para o segundo e último compromisso preparatório para a Copa Paulista de 2024, competição com início agendado para 15 de junho. Após a goleada sobre o Taquaritinga por 4 a 0, na tarde do último sábado (1º), sob seus domínios, agora, enfrenta o Fernandópolis que disputa o Campeonato Paulista sub-23, mais conhecido como Bezinha.

A atividade, que será dividida em três tempos de 30 minutos, servirá para que a comissão técnica liderada pelo treinador Rogério Corrêa observe seus atletas na prática, uma vez que é possível fazer testes variados, já que o número de substituições é ilimitado.

Por falar no comandante alvinegro, atual campeão do Paulistão A3, ele é adepto do discurso de que não tem uma única escalação com 11 atletas, mas um elenco unido e apto, pode ser a oportunidade de repetir a escalação que começou o primeiro jogo-treino com: João Paulo, Caio Callyman, Guilherme, Felipe e Frank, Jonatas, Pimenta, Nando e Bady; Bala e John Egito.

Para esse compromisso amistoso a entrada dos torcedores permanece gratuita, no entanto, vale ressaltar que o CAV segue arrecadando alimentos não perecíveis que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

Assim como o jogo-treino contra o Taquaritinga, a atividade também será transmitida pelo canal CAVTV no Youtube.

Fernandópolis

O Fefecê não vive seus melhores momentos na Segundona e segue como lanterna do grupo, porém, no último compromisso, em casa, contra o Araçatuba, empatou por 0 a 0, somando seu primeiro ponto da competição. Isso porque, apesar de já ter uma vitória no torneio, a Águia foi penalizada por escalação irregular e condenada a perda de três pontos.

Apesar dos percalços, o Fefecê ainda sonha com uma remota classificação à próxima fase, no entanto, a missão é difícil, já que no próximo domingo (9), às 10h, volta a campo no Estádio Claúdio Rodante, quando enfrenta a líder do grupo: Inter de Bebedouro.

Copa Paulista 2024

A Copa Paulista terá 26 clubes, oito a mais que em 2023, começa em 14 de junho com o duelo entre Barretos e Comercial, às 20h. O CAV estreia no dia seguinte, no sábado (15.jun), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o XV de Jaú.

Segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF) o campeonato terá 18 datas e o campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente. Cada clube pode inscrever 26 atletas na lista A, sem restrições para a lista B, formada por jogadores da base.

As oitavas de final estão previstas para 25 de agosto 1º de setembro. As quartas serão nos dias 8 e 15 de setembro. Já as semis acontecem nos dias 22 e 29 do mesmo mês e as finais para 5 e 13 de outubro.

As chaves são regionalizadas. Confira: