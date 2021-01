Votuporanguense define atletas da base que vão integrar o profissional

12 atletas com 20 anos ou menos vão disputar a Série A3 pelo Clube Atlético Votuporanguense

O Votuporanguense prepara uma mescla entre jogadores experientes e jovens valores do clube para disputar o Campeonato Paulista da Série A3. Deste modo, 12 atletas oriundos das categorias de base do clube vão integrar o time profissional.

Sao eles: os goleiros Zé Eduardo (20 anos) e Felipe (18 anos), os laterais Abraão (19 anos) e Maicon Henrique (19 anos), os zagueiros Diogo Gomes (19 anos) e Mateus Buiate (19 anos), os volantes Jair (19 anos) e Elber (20 anos), além dos atacantes Jean Carlos (18 anos), Thales (19 anos), João Pedro (18 anos) e Israel (20 anos).

Entre os jogadores citados, o mais experiente é o zagueiro Mateus Buiate. O defensor fez seis jogos, todos como titular, na campanha do rebaixamento no ano passado. Após a Série A2, ele defendeu os times sub-20 e sub-23 do Santa Cruz.

Por outro lado, o lateral Maicon Henrique e o atacante Jean Carlos somam passagens por gigantes do futebol brasileiro. O primeiro defendeu o time sub-20 do Fluminense, enquanto o segundo jogou na equipe sub-17 do Flamengo.

