A equipe de vôlei masculino de Votuporanga/SP volta às quadras a partir das 8h, do próximo domingo (24.set), no Complexo Esportivo Mário Covas, na zona norte da cidade, durante a 2ª Etapa da Premier League – liga regional, composta por oito equipes da região e do Estado do Mato Grosso do Sul.