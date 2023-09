Homem de 39 anos morre em acidente na rodovia Assis Chateaubriand

Um homem de 39 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente nesta quarta-feira (20/9), no quilômetro 159 da rodovia Assis Chateaubriand, em Guapiaçu, região metropolitana de São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, um Renault Logan realizou uma ultrapassagem permitida na pista quando bateu de frente com um Toyota/ Corolla.

Com o impacto da batida, o passageiro do Corolla, morador de São Joaquim da Barra (SP), não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras duas vítimas sofreram ferimentos leves, foram socorridas e levadas para unidades de saúde de Rio Preto.

Não há congestionamento de veículos no trecho. sbteinterior.com.br