Emoção marca homenagem à ‘Deva’ na Câmara Municipal

Adevair Bernardino foi um dos maiores incentivadores do esporte de base de Votuporanga/SP; ele dará nome a um centro esportivo.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP, durante a 33ª sessão ordinária, desta segunda-feira (18.set), aprovou por unanimidade a nomeação da Areninha Esportiva da zona norte que levará o nome de Adevair Bernardino, o “Deva”. Momento foi marcado por discursos emocionados e o resgate de lembranças do legado do homenageado em prol da sociedade votuporanguense.

A homenagem acompanhada por familiares e amigos de ‘Deva’ foi de iniciativa dos vereadores representantes da zona norte: Professor Djalma (Podemos), Serginho da Farmácia (PSDB) e Valdecir Lio (MDB).

‘Deva’ foi um dos maiores incentivadores do esporte de base de Votuporanga, justamente por isso a homenagem foi direcionada a um centro esportivo. Ele foi responsável por formar milhares de crianças e adolescentes através do projeto social de futebol que coordenava na região norte da cidade. Ele faleceu em 2021, vítima da Covid-19, mas deixou um legado de admiração e respeito, principalmente de moradores do bairro Pozzobon e região que conviveram com ele.

“A ideia inicial era denominar o campo do Mário Covas, onde o Deva sempre fez um excelente trabalho, um trabalho de coração e amor, onde muitas vezes o Deva tirou até dinheiro do próprio bolso para manter as ações. Por meio desse trabalho tenho certeza que o Deva tirou muitas crianças das drogas e por isso merece toda essa homenagem”, detalhou Serginho da Farmácia.

Professor Djalma e Valdecir Lio também se manifestaram e falaram da importância do homenageado: “O Deva conhecia cada criança pelo nome e ele merecia muito mais, mas ficamos felizes em poder eternizar o nome dele”, afirmou Lio.

A vereadora Missionária Edinalva Azevedo (União Brasil) também relembrou momentos que dividiu com ‘Deva’ em prol da comunidade. Diário de Votuporanga