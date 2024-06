Valor que era de R$ 210 mil foi reduzido para R$ 20 mil. Advogado de defesa pediu execução da indenização na segunda-feira (17).

Ainda de acordo com o B.O., no momento do abraço, o padre teria colocado a mão nas partes íntimas da menina. Segundo a denúncia do Ministério Público, o abuso só parou quando uma das amigas da vítima, que aguardava do lado de fora, esbarrou na porta, assustando o padre. Ao ficar sabendo do abuso, a família da vítima levou o caso à polícia.