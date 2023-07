Moradores do Boa Vista II reclamam e Jura pede conserto de emissário de esgoto

A Saev Ambiental informou que os materiais para o conserto já foram comprados e começaram a ser entregues; a previsão é de que os serviços sejam concluídos em até 15 dias

Um emissário de esgoto rompido há mais de 20 dias vem tirando o sossego de moradores do bairro Boa Vista II, em Votuporanga/SP, em decorrência do mau cheiro que se espalhou pela área.

O incômodo fez com que os moradores procurassem o vereador Jura (PSB) para reclamar da situação e o parlamentar pediu, por ofício, à Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) o conserto do rompimento a fim de sanar o problema.

Após visitar o local, Jura comentou: “constatei a origem do mau cheiro, que é o rompimento do emissário de esgotos que segue paralelamente ao córrego, que de forma ‘in natura’ polui o manancial do ponto do rompimento à jusante. Isso traz prejuízos inestimáveis ao meio ambiente, aos moradores das circunvizinhanças e aos proprietários rurais, pois seus animais dependem da água para sua subsistência.”

Procurada pela reportagem, a Saev Ambiental afirmou em nota que: “Iniciou em caráter emergencial as ações para resolver o problema. A empresa que vai realizar o reparo já foi contratada, com a determinação de solucionar o rompimento o mais rápido possível. Os materiais necessários já foram comprados e começaram a ser entregues hoje. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até 15 dias.”