As aulas serão ministradas pela plataforma digital do Senac Votuporanga, com início no dia 28 de setembro e término previsto para 26 de outubro, totalizando 60 horas/aula. A idade mínima é de 16 anos e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail votuporanga@sp.senac.br, nos dias 24 e 25 de setembro.

No e-mail, os candidatos deverão informar nome e endereço completos, números do RG e CPF, data de nascimento, cidade onde nasceu, estado civil, telefones de contato, endereço de e-mail, grau de escolaridade, se estiver trabalhando, cargo que exerce e empresa onde atua. Mais informações podem ser obtidas no CTMO, no Centro do Empreendedor, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº. 4497, bairro Recanto dos Esportes.