A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga atua há 51 anos na prestação de serviços dedicados a pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas e suas famílias do município e de outras seis cidades da região – Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Parisi e Sebastianópolis do Sul. A Associação atende a 160 assistidos de todas as idades, de 0 a 81 anos, que trabalha em prol do acolhimento, apoio e incentivo à autonomia dessas pessoas.

A Apae é uma associação civil, beneficente e sem fins lucrativos que tem a missão de atuar em três pilares principais: assistência social, educação e saúde. Além disso, articula ações de defesa dos direitos, prevenção e prestação de serviços, direcionados à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em todas as fases da vida, ou seja, da infância ao processo de envelhecimento, por meio de trabalhos terapêuticos e pedagógicos, promovendo sua inclusão na sociedade.

A Unifev colabora para que os projetos e atividades da Apae continuem a ser desenvolvidos por meio de estagiários dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Pedagogia da Unifev que apoiam às diversas ações realizadas; elaboração de projeto pelo Núcleo de Arquitetura da Unifev que contempla a construção do laboratório experimental de atividades cotidianas aos assistidos para as atividades da vida privada, familiar e domiciliar; e práticas de educação e avaliação nutricional (obra em execução), e do suporte à nutricionista da Apae disponibilizados pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Nutrição Clínica da Unifev.

“A parceria da Unifev é fundamental para a Associação por diversos motivos. O suporte dos estagiários nos alivia financeiramente porque economizamos com o trabalho de 10 funcionários, o que nos permite investir em outras necessidades também. Além disso, os estagiários que passam pela Apae estão preparados para o mercado de trabalho se tornando excelentes profissional e seres humanos, na sua integralidade. Eles chegam geralmente no primeiro ano dos cursos e saem bastante amadurecidos. Atuar aqui é isso, eles choram, amam, riem, sentam-se no chão, se envolvem, vibram com cada conquista, estão em contato com vivências únicas e diferenciadas. Hoje, mais de 10 funcionários da Associação foram contratados após passarem como estagiários da Unifev. Essa troca é realmente essencial, é o que faz essa união valer ainda mais a pena. Por isso, à Unifev nossa gratidão por essa parceria de muitos anos”, ressalta Márcia Cardoso Luqueti Gianoti, que há 10 anos preside a Apae Votuporanga.

O estudante do 8º período de Educação Física da Unifev, Lucas de Jesus Vieira, estagia há 11 meses na Apae. Dentro da rotina de atividades físicas e recreativas aplicadas por ele estão a caminhada, exercícios que trabalham a coordenação motora fina e grossa, jogo de futebol e ginástica. “A Unifev por meio do Uniestágio sempre abriu as portas para as possibilidades e, por isso, atuo aqui na Apae. É uma vivência espetacular de aprendizado o tempo todo, na esfera profissional e pessoal. Agradeço a Deus, porque existem experiências que levarei para a vida inteira”.

Já em fase de execução, estagiários e coordenação do Núcleo de Arquitetura da Unifev desenvolvem e acompanham o projeto de construção do Laboratório Experimental de Atividades Cotidianas para a Apae. O objetivo foi projetar uma pequena casa de 62 m2 para que os assistidos exercitassem as habilidades do dia a dia, como arrumar a cama, lavar a roupa, varrer a casa, guardar as coisas na gaveta, fazer algumas preparações na cozinha, aprender questões de higiene e limpeza, entender mais sobre consciência corporal e prevenção de doenças. “O espaço está em construção há cerca de um mês e será uma importante ferramenta de estímulo à independência, autonomia e inclusão dos nossos atendidos”, destaca Márcia.

O laboratório é composto de sala e cozinha integradas, espaço de experimentação de dormitório, banheiro, depósito e lavanderia.