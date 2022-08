Depois de ser retirado do buraco pelo Corpo de Bombeiros, em um resgate que durou mais de 16 horas, Pedro foi levado para atendimento hospitalar. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu. Ainda não há a confirmação se o óbito foi a caminho do hospital ou já na unidade de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente há uma obra, onde a criança costuma brincar. A suspeita é que o terreno não estava cercado ou sinalizado. O trabalho de resgate foi iniciado por volta das 17h e era classificado pelos bombeiros como “meticuloso”, pois havia risco de desabamento de terra, já que é uma área de aterro e, por isso, há maior instabilidade do solo. “Ele disse mamãe, eu vou brincar. Ele estava com a prima dele quando vieram para cá. Ela contou que ele escorregou […] Tá muito difícil, tô muito aflita, tô sem palavras”, comentou.

G1