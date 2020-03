Em caso de elevação do preço sem justa causa, o Órgão poderá solicitar notas fiscais de compra e venda e instaurar processo administrativo com aplicação de multas em caso de aumento abusivo.

Segundo a Chefe do Procon de Votuporanga, Andrea Isabel da Silva Thomé, elevar preço sem justa causa é considerada prática abusiva, conforme artigo 39, inciso V e X do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O órgão recebe reclamações, que podem ser efetuadas por meio do telefone (17) 3422-8930.