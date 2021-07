Manifestação: Votuporanga terá ato “Fora Bolsonaro” neste sábado

Evento é organizado por uma Frente Única pró democracia, educação, ciência, direitos humanos, trabalhistas e previdenciários, emprego e diversidade, entre outras pautas

Por Ester Alkimim/Jornalista

Sábado, 24 de julho, acontecerá a quarta mobilização nacional deste ano denominada “Fora Bolsonaro” (#24J); as três anteriores ocorreram nos dias 29 de maio, 19 de junho e 3 de julho. Desta vez Votuporanga se somará à onda de manifestações e promoverá, na Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado, a partir das 10 horas, um ato contra a política do atual presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido). O grupo organizador, denominado “Frente Única Fora Bolsonaro”, define-se pró democracia, educação, vacina, SUS, ciência, direitos humanos, trabalhistas e previdenciários, emprego, diversidade e CPI da Covid, entre outras pautas.

“Precisamos nos indignar. São mais de meio milhão de mortes. Vamos aceitar um ‘e daí’?”, questiona o jornalista José Carlos Pontes. Para o servidor público Yuri Ribeiro, o governo federal tem mostrado, desde a campanha eleitoral, propensão à mentira, à incompetência e ao mau-caratismo. “Nunca foi para acabar com a corrupção, nunca foi pela família e nunca foi por Deus! Que Deus é esse dele, que deixa o povo morrer enquanto negocia vacina em troca de propina?!”, indaga a assistente social e professora Angelita Toledo.

A professora Lígia Florênio explica que o “Fora Bolsonaro” é urgente “para a proteção das instituições, para a garantia da alimentação do povo e para que os militares se coloquem em seus devidos lugares”. O arquiteto e urbanista João Rissi salienta que o atual governo caminha para um desmonte dos programas de habitação de interesse social, conciliado com a pobreza. “Logo não teremos onde morar e muito menos o que comer!”. A publicitária Carol Pontes afirma que o ato também é contra a desinformação (propagação de fakenews nas redes sociais): “Bolsonaro se elegeu com mentiras e governa com mentiras. Na pandemia não salvou vidas, nem a economia. Está transformando a Amazônia em uma savana e aumentando o abismo da desigualdade social. Hoje temos dois vírus mortais no Brasil, e Bolsonaro é o mais letal deles”.

Serviço

Evento: Ato Fora Bolsonaro

Quando: Sábado, 24 de julho, às 10 horas

Local: Praça Cívica da Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado. Votuporanga-SP

Recomendações: Usar máscara, levar álcool em gel, respeitar distanciamento

Mais informações: Ester Alkimim (Alkimia Fotografia & Comunicação) – (17) 99112-1636